Friedrichsbrunn im Harz hat ein Problem: Der Feuerwehr fehlt ausreichend Platz, um den eigenen Nachwuchs auszubilden. Was nun für 350.000 Euro in dem Ortsteil von Thale gebaut werden soll.

Friedrichsbrunn/MZ. - In Größe und etwa auch in der Elastizität unterschieden sich die Schläuche und Rohre bei der Feuerwehr. Für verschiedene Aufgaben gibt es unterschiedliche Durchmesser, die mit speziellen Verbringungen kombiniert werden können. Das wissen schon die jüngsten Brandbekämpfer in Friedrichsbrunn – Materialkunde gehört von Anfang an dazu. Seit einem guten Jahr hat die Ortswehr eine Kinderfeuerwehr, eine Jugendfeuerwehr mit älteren Mitgliedern gibt es auch. Der Nachwuchs muss oft in der Fahrzeughalle trainieren, weil ein eigener Raum fehlt. Das soll sich aber ändern: Ein Schulungsraum für die Jugend ist im geplanten Anbau vorgesehen.