Im Harz-Dorf Neinstedt bei Thale ist ein Boot abgebrannt. Mehrere Ortsfeuerwehren rückten aus, um die Flammen in einer Kleingartenkolonie zu löschen.

Feuerwehr in Gartensparte

Dieses Boot brannte in einer Neinstedter Kleingartenanlage komplett aus.

Neinstedt/MZ -In Neinstedt ist ein Boot abgebrannt. Das Wasserfahrzeug war in einer Gartenanlage an der Alten Quedlinburger Straße das Thalenser Ortsteils abgestellt, teilt ein Sprecher des Polizeireviers Harz mit.

Wie die Freiwillige Feuerwehr Thale via Facebook informiert, wurden am Samstagabend (22. April) neben den Kameraden aus der Bodetal-Stadt weitere Brandschützer aus den Ortsteilen Neinstedt, Stecklenberg und Weddersleben sowie der Rettungsdienst des Arbeiter-Samariter-Bundes Thale und Polizei zu dem Feuer alarmiert. Das Einsatzstichwort lautete „Mittelbrand“.

Die Kameraden bauten nach eigenen Angaben umgehend eine Wasserversorgung auf. Sie bekämpften die Flammen mit zwei C-Rohren. „Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte ein vollständiges Abbrennen des Bootes nicht verhindert werden“, heißt es weiter von der Polizei.

Die Feuerwehrleute konnten aber angrenzende Objekte vor einem Übergreifen der Flammen schützen. Nach ihren Angaben kam niemand zu Schaden. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 9.000 Euro. Die Beamten haben den Brandort beschlagnahmt und Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.