Brände in Quedlinburg: Garage und Skoda gehen in Flammen auf

Ein am Ditfurter Weg in Quedlinburg geparkter Skoda brannte in der Nacht zum Sonntag (1. Oktober).

Quedlinburg/MZ/mg - Mehrere Brände haben die Freiwillige Feuerwehr Quedlinburg am Wochenende (30. September/ 1. Oktober) beschäftigt. Zunächst rückten die Kameraden nach Polizeiangaben am Sonnabend kurz vor 20 Uhr zu einer Garage an der Friedrich-Jahn-Straße in der Harz-Stadt aus, die aus bislang unklarer Ursache in Flammen aufging.