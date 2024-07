Ein Feuer hat ein Wohnhaus in Bad Suderode schwer beschädigt. Was zu dem Brand im Harzer Kurort bislang bekannt ist.

Feuer in Harzer Kurort: Einfamilienhaus nach Brand unbewohnbar

Die Ermittlungen zur Ursache eines Feuers in Bad Suderode haben begonnen.

Bad Suderode/MZ/mg. - Ein Einfamilienhaus in Bad Suderode ist nach einem Brand nicht mehr bewohnbar. Das Feuer an der Gartenstraße im Quedlinburger Ortsteil brach am Dienstagnachmittag (23. Juli) gegen 13.45 Uhr aus, berichtet ein Sprecher des Polizeireviers Harz auf Anfrage.

Bis gegen 15 Uhr konnten die Flammen gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

Der Sachschaden an dem Gebäude im Westen des Kurortes wird auf rund 200.000 Euro geschätzt, so der Polizeisprecher. Die Ermittlungen zur Ursache des Brandes haben begonnen.