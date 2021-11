Fans des Halleschen FC randalieren auf dem Schlossberg in Quedlinburg und stehlen den „Wunschbrunnen“

Polizei erteilt einer 52-köpfigen Fangruppierung erweiterten Platzverweis. Bus wird auf die Rückfahrt in Richtung Halle begleitet.

Quedlinburg/MZ - Am Sonnabend leiteten die Beamten im Vorfeld des Fußball-Landespokalspiels des SV 1890 Westerhausen gegen den Halleschen FC mehrere Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruchs und Beleidigung ein, wie Polizeisprecher Uwe Becker informierte.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand kletterten gegen 10.45 Uhr zwei Personen einer augenscheinlichen Fangruppierung des Halleschen FC, die mit einem Bus angereist waren, über die Mauer des Schlossberges auf ein Grundstück, wo sie zunächst ein Dach beschädigten. Dann entwendeten sie einen auf diesem Dach abgestellten Holzbottich, der für Besucher des Schlossberges als sogenannter „Wunschbrunnen“ aufgestellt ist, um dort Münzen einzuwerfen. Anschließend schlossen sich die beiden einer insgesamt 52-köpfigen Fangruppierung des Halleschen FC an, die sich in Richtung Schlossgarten bewegte, wobei sich in weiterer Folge mehrere dieser Personengruppe vermummten.

Im Laufe einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Geschädigten, die das entwendete Diebesgut einforderten, trat ein Fan des Halleschen FC aus der Gruppe heraus und gab den zuvor entwendeten Holzbottich sowie einen „Reparatur-Obolus“ für das Dach in Höhe von fünf Euro zurück.

Die Beamten haben entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Darüber hinaus erteilten die Beamten dieser 52-köpfigen Fangruppierung einen erweiterten Platzverweis und begleiteten den Bus mit den Fans noch im Vorfeld des Pokalspiels in Richtung Halle/Saale zurück.