Alkohol im Wert von fast 900 Euro gestohlen: Polizei sucht Ladendieb in Halberstadt

Halberstadt/DUR – Bereits im April 2022 soll ein Mann in einem Supermarkt in Halberstadt Alkohol im Wert von fast 900 Euro gestohlen haben. Da die Suche nach dem mutmaßlichen Täter bislang erfolglos war, bittet die Polizei jetzt im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung um weitere Hinweise.

Laut einer Meldung der Polizei soll der bislang Unbekannte am 16. April 2022 in einem Supermarkt in der Quedlinburger Landstraße mehrere Flaschen zum Teil hochwertigen Alkohols in einer Einkaufstasche deponiert und den Laden gegen 18.20 Uhr verlassen haben, ohne die Waren zu bezahlen. Der Schaden soll sich auf einen Gesamtwert von 885,90 Euro belaufen.

Mit einem Foto, das mithilfe einer Überwachungskamera aufgezeichnet wurde, sucht die Polizei jetzt nach dem mutmaßlichen Täter. Weitere Details zum Verdächtigen nannten die Beamten bislang jedoch nicht.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter der Telefonnummer 03941/674-293 entgegen.