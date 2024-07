Wernigerode/DUR. - Ein Polizeihubschrauber war am Dienstagmorgen über Wernigerode im Einsatz, wie die Beamten melden.

Demnach war es in einer Gartensparte am Maerkerstieg zu einem Raubversuch an einem 57 Jahre alten Mann gekommen. Zuvor war der Spaziergänger von zwei Radfahrern auf dunklen Mountainbikes mit weißer Aufschrift ausgebremst und mit einem spitzen Gegenstand bedroht worden. Einer der Angreifer habe versucht, die Tasche des 57-Jährigen zu greifen, wogegen sich der Mann zur Wehr setzte. Der Angreifer sei dabei an der linken Gesichtshälfte verletzt worden und gemeinsam mit seinem vermeintlichen Mittäter geflohen.

Die Polizei begann sofort mit der Fahndung nach den Angreifern. Auch ein Polizeihubschrauber war dabei im Einsatz, fand die Flüchtigen aber nicht.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern. So werden die Angreifer beschrieben:

Beteiligter 1:

175 – 180 cm groß

schlanke Gestalt

dunkle, kurze bis mittellange Haare

getönte Hautfarbe

Drei-Tage-Bart

dunkle Kleidung und dunkle Turnschuhe

Handschuhe

ungepflegtes Erscheinungsbild

Beteiligter 2:

männlich oder weiblich mit zierlicher Gestalt

kleiner als Beteiligter 1

dunkle, kurze Haare

dunkle Kleidung und dunkle Turnschuhe

ungepflegtes Erscheinungsbild

Die Polizei bittet unter der Rufnummer 03941/674293 um Hinweise zu dem versuchten Raub oder den Angreifern.