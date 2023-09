Über gut 100 Kilometer quälen sich Hunderte Sportler durch den Harz - vom Ditfurter See über Thale nach Quedlinburg. Autofahrer müssen sich für den Triathlon am Sonntag (3. September) auf Einschränkungen einstellen.

Thale/MZ - Bis zu 600 Triathleten begeben sich am Sonntag (3. September) auf eine sehr sportliche Reise durch den Landkreis Harz. Bei der siebten Auflage der „Hölle von Q“ müssen die Sportler zwei Kilometer schwimmen, 83 Kilometer radfahren und einen Halbmarathon meistern. „Das Publikum kann sich auf Spitzensport und ein interessantes Rahmenprogramm freuen“, verspricht Cheforganisator Mark Hörstermann. Der Eintritt ist überall an der Strecke frei.

Unter den Teilnehmern seien Weltmeister, Olympiateilnehmer, Europa- und Landesmeister – sowie viele Hobbysportler aus der Region. Neben der sportlichen Ehre geht es um insgesamt 4.000 Euro Preisgeld. Start ist bereits um 6.40 Uhr in Ditfurt. Traditionell schicken Hunderte Frühaufsteher-Fans die Sportler in den See, heißt es von den Veranstaltern.

Radstrecke führt über Timmenrode, Treseburg und Friedrichsbrunn

Die anschließende Radstrecke führt in einem großen Bogen über Timmenrode, Treseburg und Friedrichsbrunn nach Thale. Rund 1.400 Höhenmeter im Harz machen „die Hölle“ zu einem der härtesten Triathlons nördlich der Alpen, heißt es weiter. Von der Bodetal-Stadt laufen die Extremsportler nach Quedlinburg, unter anderem vorbei an der Teufelsmauer.

Unterwegs warten mehrere Stimmungsnester auf Sportler und Zuschauer – zum Beispiel am Klubhaus Thale, der Warnstedter Mühle oder am Marienhof in Neinstedt. „Dort gibt es fachkundige Moderation und Musik“, verspricht Hörstermann. Auf der Schlüssler-Bühne im Kurpark Thale spielen zudem „Schall & Rauch“ und am Ziel am Quedlinburger Rathaus die Band „Mafoe“ live. Die schnellsten Teilnehmer werden dort kurz vor 11 Uhr erwartet.

Straße zwischen Rosstrappe und Allrode stundenlang gesperrt

Für die Großveranstaltung gelten am Sonntag viele Verkehrseinschränkungen, vor allem an der Radstrecke. So ist die Landesstraße 93 zwischen dem Abzweig Rosstrappe und Allrode laut der Organisatoren in der Zeit von 7.30 bis 11 Uhr voll gesperrt. Treseburg ist nur über Altenbrak erreichbar, Ausweichparkplätze werden eingerichtet.

Der beliebte Aussichtspunkt Rosstrappe sei über Thale normal erreichbar. Autofahrer, die von Wienrode über die L 93 zur markanten Felsformation starten, müssen mit Einschränkungen rechnen. Zudem ist die Landesstraße 240 von etwa 8 bis 12.30 Uhr zwischen Friedrichsbrunn und Thale in beide Richtungen komplett dicht.

Für alle, die zum Hexentanzplatz wollen, ist in diesem Zeitraum die Seilbahn vom Bodetal aus die einzige Möglichkeit. Auch einige Straßenzüge rund um das Klubhaus in Thale sind dann gesperrt. Die Innenstadt sowie der Großparkplatz für Seilbahn und Therme „sind gut zu erreichen“ – allerdings nicht von Friedrichsbrunn aus, erklären die Veranstalter.

Ab circa 8 Uhr bis gegen 11 Uhr sind zudem Umleitungen im Luftkurort zu beachten. Gegen 9.30 Uhr wird auch die Straße zwischen Warnstedt und Weddersleben gesperrt. Diese Regel für die Laufstrecke der Hölle gilt bis 13 Uhr.

Auf dem Rest der Radstrecke zwischen Ditfurt, Wegeleben, Harsleben, Westerhausen, Börnecke, Timmenrode und Wienrode sowie zwischen Allrode und Friedrichsbrunn gelten Überholverbote und verringerte Höchstgeschwindigkeiten. „Zum Radrennen innerhalb des Triathlons werden 350 Radfahrer aus sechs Nationen erwartet“, teilt Hörstermann mit. Er bittet alle Verkehrsteilnehmer um erhöhte Vorsicht.

Einige Bushaltestellen in Thale werden während Triathlon nicht bedient

Die „Hölle von Q“ hat zudem Auswirkungen auf den öffentlichen Personennahverkehr. So entfallen am Sonntag bis gegen 14 einige Bushaltestellen in Thale und einigen Ortsteilen der Bodetal-Stadt ersatzlos.

In der Kernstadt betrifft das laut der Triathlon-Organisatoren Rudolf-Breitscheid-Straße, Klubhaus, Hexentanzplatz, den Abzweig Hexentanzplatz, Pfeildenkmal, Schirmbuche sowie alle Stationen des Stadtverkehrs inklusive Steinbachstraße und die Haltestelle 6 am Thalenser Hauptbahnhof. Der Bus mit Start um 9.32 Uhr in Quedlinburg durchfährt aus Sicherheitsgründen Friedrichsbrunn ohne Halt.

Die Linie 256 der Harzer Verkehrsbetriebe fährt Treseburg bis 14 Uhr nicht an. Bis zu diesem Zeitpunkt sei auf der Route bei allen Fahrten mit zehn Minuten Verspätung zu rechnen. Die Tour um 9.48 Uhr ab Thale durchfährt aus Sicherheitsgründen Friedrichsbrunn ohne Halt. Die Buslinie 257 bedient zudem bis 14 Uhr Treseburg, den Abzweig Wienrode, Rosstrappe und Thale nicht.