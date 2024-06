Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Quedlinburg/Thale/MZ. - Komplett nackt hat sich ein heute 54-Jähriger im Oktober 2022 an das Fenster seiner Wohnung in Thale gestellt. Vor dem Wohnhaus befanden sich zu dieser Zeit mehrere Menschen, darunter auch ein Kind. Der Mann, der sich extra auf eine Fußbank gestellt hatte, manipulierte an seinem Geschlechtsteil. „Es kam ihm darauf an, dass die Person unter 14 Jahren und die Zeuginnen die Manipulation wahrnehmen“, sagte die Staatsanwältin nun vor dem Amtsgericht Quedlinburg.