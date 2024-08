Endspurt am Sechsgeschosser: Was aus DDR-„Platte“ in Quedlinburg geworden ist

Quedlinburg/MZ. - Dicht an dicht stehen die Fahrzeuge der Baufirmen an der Straßenseite gegenüber, von der Material wie Glastüren und Farbe in das große Mehrfamilienhaus auf dem Kleers in Quedlinburg getragen werden. Direkt vor dem Sechsgeschosser in der Erlenstraße, der sich nicht nur optisch mit jetzt wärmegedämmter Fassade und Balkons gewandelt hat, sondern auch im Inneren umgestaltet wurde, fahren Radlader hin und her.