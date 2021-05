Eltern ringen um Zukunft der Gemeinschaftsschule

Gernrode - Wie geht es weiter für die Gemeinschaftsschule auf dem Hagenberg in Gernrode? Mit dieser Frage und Schritten, die zu einer Rettung der momentan von 274 Schülern besuchten Einrichtung beitragen könnten, setzten sich am Freitagabend Simone Weniger, die Vorsitzende des Kreiselternrats Harz, und die Landtagsabgeordnete Monika Hohmann (Linke) in einer Diskussion auseinander, die im sozialen Netzwerk Facebook live gestreamt wurde.

Weniger betonte bereits in ihrer Begrüßung, dass es sich bei der Konstellation von Grund-, Gemeinschafts- und Förderschule an der Stelle um einen in Sachsen-Anhalt einzigartigen Schulcampus handele und es „Wahnsinn“ sei, über eine Fusion mit der Gemeinschaftsschule in Harzgerode am dortigen Standort nachzudenken. „Das ist eine Schule, die super läuft, und die Kinder sind dort zufrieden“, stellte sie klar.

Die Kreisverwaltung hatte in einem Arbeitspapier zur Beratung der weiteren Schulentwicklungsplanung als Variante eine solche Zusammenlegung aufgeführt (die MZ berichtete). So könnte das frei werdende Schulhaus der Förderschule zur Verfügung gestellt werden, in der es enorme Platzprobleme gibt.

Monika Hohmann schilderte, dass die Förderschule vormittags bereits jetzt zwei Horträume an der Grundschule nutze, aber noch mehr Platz bräuchte. Da die Grundschule selbst nachmittags leer stehe, schlug sie vor, dass Schule und Hort das Gebäude doppelseitig nutzen und der Förderschule so weitere Kapazitäten im Hort angeboten werden könnten. „Es geht nicht darum, die Schulformen gegeneinander auszuspielen“, hob sie hervor.

Auf der Suche nach Lösungen ließ die Abgeordnete den Blick zurück auf die Entwicklung schweifen, die zu der Fusionsidee geführt hatte. Denn der Auslöser sei ihr zufolge keineswegs der Platzbedarf der Förderschule gewesen. „Westerhausen ist der Dominostein, der das Ganze ins Rollen bringt“, erklärte Hohmann.

Um die Sekundarschule Thale/Nord langfristig zu sichern, war 2020 beantragt worden, die Grundschule Westerhausen dem Einzugsbereich dieser Schule zuzuordnen. „Diese 36 Kinder fahren derzeit nach Quedlinburg in die Bansi-Schule“, so die Politikerin. Fielen sie weg, bekäme die Quedlinburger Sekundarschule in den nächsten Jahren Schwierigkeiten, die Mindestschülerzahl von 240 zu erreichen.

Weil an der Bansi-Schule ein Fördergeldprogramm bis 2027 laufe - eine Unterstützung, die bei vorzeitiger Beendigung zurückgezahlt werden müsste -, käme ein Verschmelzen dieser Schule mit einer anderen Sekundarschule, etwa der Bosseschule, nicht infrage. Es gelte also, die Bansi-Schule zu erhalten.

„Daher kommt es, dass man gesagt hat, wer in die Gemeinschaftsschule möchte, fährt nach Harzgerode“, folgerte Monika Hohmann, „und alle anderen kommen in die Bansi-Schule.“ Die Ex-Westerhäuserin Simone Weniger gab zu bedenken, dass in Thales größtem Ortsteil erst einmal eine neue Bushaltestelle gebaut werden müsste, um die Kinder sicher zum Unterricht in der Kernstadt schicken zu können.

Angesichts immer knapperer Kassen für die Schulen ergebe das keinen Sinn. Dann wandte die Elternratsvorsitzende sich wieder Gernrode zu: Es gelte, bis Jahresende eine Lösung zu finden, weil der Kreistag im Dezember die Schulentwicklungsplanung verabschiede.

In diesem und dem kommenden Schuljahr bleibe ohnehin alles wie gehabt, merkte Weniger mit Blick auf die aus den Grundschulen kommenden Kinder an. „Eltern sollten keine Scheu haben, ihre Kinder auch jetzt in der Gemeinschaftsschule Gernrode anzumelden“, unterstrich sie. „Denn erstens steht es noch nicht fest, und zweitens werden wir kämpfen bis zum bitteren Ende.“

Online-Petition und Postkarten-Aktion für Gemeinschaftsschule Hagenberg Gernrode

Rückenwind erhielten die Kinder, Eltern und Lehrer der Gemeinschaftsschule kürzlich vom Stadtrat Quedlinburg, der den Landkreis als Schulträger einstimmig aufforderte, die Bildungsangebote „insbesondere der Gemeinschaftsschule Hagenberg in Gernrode, zu sichern“.

Die Quedlinburger und Ballenstedter SPD-Politiker Andreas Steppuhn, Birgit Voigt und Kurt Neumann haben eine Postkarten-Aktion für den Erhalt der Schule gestartet. Und auch Simone Wenigers Petitionen gewinnen zusehends Unterstützer:

Rund 800 Unterschriften, bezifferte sie, seien bis Freitag auf den Papierlisten zusammengekommen, und im Internet seien es noch einmal etwas mehr als 550. Die Online-Petition für den Erhalt des Schulstandorts der Gemeinschaftsschule Gernrode kann über den Link bit.ly/Hagenberg aufgerufen werden. (mz)