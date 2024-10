Nach einem Einbruch in ein Hotel an der Roßtrappe in Thale sind die Täter ohne Beute geflüchtet. Dennoch entstand ein höherer Sachschaden.

Täter brechen in Hotel an Roßtrappe in Thale ein - und müssen ohne Beute flüchten

In ein Hotel an der Roßtrappe in Thale ist eingebrochen worden.

Thale. - In der Nacht zu Montag sind bislang unbekannte Täter in ein Hotel an der Roßtrappe in Thale eingebrochen.

Laut Polizei liegt der Tatzeitraum zwischen 2 und 6.15 Uhr. Die Täter hebelten mithilfe eines unbekannten Werkzeugs die Haupteingangstür sowie die Hintertür zum Hotel auf und gelangten in den Innenbereich, heißt es.

Nach derzeitigen Erkenntnissen seien die Täter ohne Diebesgut aus dem Hotel geflüchtet. Der Sachschaden an beiden Zugangstüren beläuft sich den Angaben nach auf rund 4.000 Euro.