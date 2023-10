Der Ärger in Pullmann City Harz ist groß: Einbrecher sind in die Westernstadt bei Hasselfelde eingestiegen. Sie stahlen unter anderem eine Spendenbox für ein Kinder-Hospiz.

Einbruch in Harzer Touristenattraktion: Spendenbox aus Pullman City gestohlen

Die Westernstadt Pullman City im Harz ist am Wochenende Opfer von Einbrechern geworden. Die Täter stahlen unter anderem eine Spendenbox für Kinder.

Hasselfelde - Schock in der Harzer Westernstadt: Einbrecher haben in der Nacht zum Sonntag (8. Oktober) ihr Unwesen in Pullman City getrieben. Wie eine Polizeisprecherin mitteilt, soll der Schaden mehr als 4.000 Euro betragen.