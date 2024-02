Halberstadt. - Was wünscht man sich, wenn man nur noch kurze Zeit zu leben hat? Vielleicht noch einmal ans Meer fahren, ein letztes Mal die Enkel treffen oder das letzte Konzert der Lieblingsband besuchen? Dafür, dass Todkranken solche letzten Wünsche erfüllt werden können, engagieren sich auch Harzer ehrenamtlich.

Eine von ihnen ist Martina Rieger. „Ich habe eine kreative Ader“, sagt die Aspenstedterin. Diese nutzt sie, um Spenden zu sammeln. Sie bastelt Deko-Artikel, die sie auf Märkten in der Region verkauft. „Dabei kommt es immer zu ganz tollen Gesprächen.“ Vor allem über ihr Herzensprojekt, den Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB).

Seit 2014 bringen Samariter mit den speziell umgebauten und ausgestatteten Fahrzeugen Schwerstkranke noch einmal an ihren Lieblingsort. In Sachsen-Anhalt gibt es seit 2018 einen Wünschewagen, stationiert ist er in Magdeburg.

Den hat Martina Rieger in einer der schwersten Zeiten ihres Lebens kennengelernt – als ihrer Tochter der letzte Wunsch erfüllt wurde: einen Familien-Ausflug in den Magdeburger Zoo. 2020, im Alter von nur 33 Jahren, starb Kristin Rieger. „Sie war an Chorea Huntington erkrankt“, berichtet ihre Mutter. Durch diese unheilbare Erkrankung des Gehirns werden Nervenzellen geschädigt.

Trotz ihrer Trauer stand für Martina Rieger fest, dass sie das Wünschewagen-Team aktiv unterstützen möchte, um auch anderen Betroffenen noch einmal schöne gemeinsame Augenblicke zu schenken. Die 58-Jährige hat mittlerweile drei Touren begleitet. Sie ist ehrenamtliche Wunscherfüllerin – eine von mehr als 120 in Sachsen-Anhalt. Insgesamt konnten diese bereits 238 Fahrten für Todkranke organisieren.

„Es wird keine Statistik darüber geführt, wo die Menschen herkommen“, informiert Luisa Garthof, die Koordinatorin des Projekts. Es seien jedoch schon einige Harzer dabei gewesen. „Und von vielen Menschen führt der Weg in den Harz, auch mit den Wünschewagen aus anderen Bundesländern.“

Gefragt seien zudem Fahrten an Gewässer oder in Zoos. Ein Hubschrauber-Rundflug wurde schon ermöglicht, ebenso Stadionbesuche beim Lieblingsverein. „Manchmal sind die Wünsche ganz banal, ein letzter Besuch am Grab der Eltern zum Beispiel.“ Unabhängig vom Ziel, haben alle Fahrten die gleiche Wirkung, sagt sie. „Die Kranken schöpfen Kraft, sie können ihre Krankheit für einen Moment vergessen – und sie bekommen das Gefühl, loslassen zu können“, so Garthof. „Für die Familien sind es Ankertage, eine nachhaltige Erinnerung.“

Finanziert wird das Projekt ausschließlich über Spenden. Da kommt Maik Rühe aus Halberstadt ins Spiel.

Seit 2022 betreibt er das „Raumwunder“ Am Bullerberg, ein Veranstaltungsort zum Mieten. Vor Ostern und im Advent richtet er zudem Märkte im und vor dem Gebäude aus. Bei einem solchen lernte er im vorigen Frühjahr Martina Rieger und ihr Herzensprojekt kennen. „Ich kannte den Wünschewagen vorher nicht. Aber mir war sofort klar, dass ich das unterstützen möchte“, sagt der 47-Jährige.

Er beschloss, sämtliche Erlöse aus dem Getränke- und Speisenverkauf des jüngsten Weihnachtsmarktes für den Wünschewagen zu spenden. 1.200 Euro sind so zusammengekommen.