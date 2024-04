Altenbrak/son/MZ. - Die Ladesäule für Elektro-Fahrräder, die vor dem Rathaus in Thale stand, hat einen neuen Standort. Seit kurzem ist sie auf der Bodewiese in Altenbrak zu finden, neben dem Kiosk am Minigolfplatz. Die E-Bike-Ladesäule abzubauen und in dem Thalenser Ortsteil wieder aufzustellen, war eine gemeinsame Entscheidung des Arbeitskreises Radverkehr und der Stadtverwaltung, berichtet Wolfgang Rosplesch vom Arbeitskreis (AK).

Am Rathausplatz sei die Ladestation mehrmals nachts Opfer von Vandalismus geworden und außerdem nicht genutzt worden – lediglich zweckentfremdet zum Laden von Mobiltelefonen. Rosplesch vermutet, dass Radler, die etwa aus Quedlinburg kommen, noch gar nicht wieder aufladen müssen, wenn sie Thales Innenstadt erreichen.

Anders könnte das in Altenbrak aussehen, wenn man beispielsweise ab Blankenburg über den Berg fährt. Dann bietet sich ein Stopp auf der Bodewiese an: Während der Akku des Elektromotors auflädt, kann der Radfahrer einen Kaffee trinken oder einen Snack essen. Von dem Standortwechsel von Thale nach Altenbrak solle auch der Kiosk ein bisschen profitieren, so der Thalenser.

Lesen Sie auch:Neuer E-Bike-Verleih in Quedlinburg

Vier E-Bikes können parallel aufgeladen werden; das Angebot ist kostenlos. Es handelt sich um eine Ladestation mit abschließbaren Fächern und Pfandmünzfunktion. Jedes Fach verfügt über eine Schuko-Steckdose und drei unterschiedliche USB-Anschlüsse. Betreiberin ist die Stadt Thale.

Deren Bauhof hat die Säule umgestellt. Auch wurden mehrere Hinweisschilder in Altenbrak angebracht, berichtet Wolfgang Rosplesch weiter.