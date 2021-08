Diese Frau ist neue Chefin des Azurit-Seniorenzentrums in Quedlinburg

Ihre Laufbahn in der Altenpflege begann die Kinderkrankenschwester, als sie 1991 eine Anstellung im Haus Hagental in Gernrode fand.

Quedlinburg/MZ - Seit knapp acht Wochen ist Viola Tharann Leiterin des Azurit-Seniorenzentrums - eine Zeit, die sie intensiv genutzt hat, um das Haus, die Kollegen und die Bewohner kennenzulernen. „Man hat keine Schonzeit“, sagt die 55-Jährige, die zum 1. Juli ihre Stelle angetreten hat.

Jeden Tag beginne sie mit einem Rundgang durch das Gebäude, bei dem sie mit der Pflegedienstleitung, der Wohnbereichsleitung oder der diensthabenden Fachkraft die wichtigsten Informationen zu den Ereignissen der Nacht und der vergangenen 24 Stunden erhalte, sich aber auch mit den Bewohnern unterhalte und nach deren Befinden frage.

Die Mitarbeiterentwicklung sei ihr sehr wichtig, denn die Pflegeberufe gingen mit einer hohen körperlichen und psychischen Belastung einher, sagt Viola Tharann. „Ich betrachte die Mitarbeiter im Ganzen, möchte ihre Fähigkeiten und Ressourcen kennen und sie bei ihren eigenen Zielen größtmöglich unterstützen, damit sie im Unternehmen bleiben.“

Ihre eigene Karriere in der Altenpflege begann die examinierte Kinderkrankenschwester, als sie 1991 eine Anstellung im Haus Hagental in Gernrode fand. Danach folgte eine zehnjährige Pause, in der Viola Tharann die Gaststätte „Zum Bergmönch“ in Bad Suderode betrieb - eine Zeit, in der sie eine unheimliche Persönlichkeitsentwicklung erfahren habe.

Nach dem Verkauf des Hauses arbeitete sie wieder in der Altenpflege und wurde im Jahr 2010 - damals lebte sie in der Lausitz - von einer Vorgesetzten gefragt, ob sie eine Weiterbildung zur Pflegeexpertin für Demenz machen wollte.

„Das war erst mal nicht mein eigener Antrieb. Aber dann hat es mir auch Spaß gemacht“, sagt Tharann. Es folgten die Schulung zur Pflegedienstleitung und 2012 die Qualifikation zur Einrichtungsleiterin. Auf zehn Jahre Führungserfahrung kann sie inzwischen zurückblicken.

„Meinen Antrieb sehe ich darin, in der sich immer neu entwickelnden Pflegebranche meine ganze Kraft zum Wohle der Bewohner einzusetzen.“ Der Wunsch, an ihrem Wohnort zu arbeiten, habe sie schließlich zur Bewerbung beim Azurit-Seniorenzentrum bewogen.

„Das Schöne am Haus ist die zentrale Lage. Die Anbindung an das Gemeinwesen ist gegeben“, sagt Tharann. Die Kontakte zu Kindergarten und der Kirchengemeinde wolle sie aufrecht halten, auch die Arbeitsgruppe „Design für alle“ werde sich weiterhin dort treffen.

Dennoch, das Haus im Allgemeinen sei in die Jahre gekommen. An der einen oder anderen Stelle müsse modernisiert werden. Denn: „Die heutigen und zukünftigen Ansprüche sind anders als vor 15 Jahren. Senioren möchten heute vielleicht auch Internet auf dem Zimmer haben.“

Einen Lieblingsort hat Viola Tharann in den ersten acht arbeitsreichen Wochen noch nicht im Haus gefunden. Dennoch fühle sie sich wohl. „Was für mich so schön ist, ist, dass ich hier so gut empfangen wurde; dass es auch mit den Kolleginnen in der Verwaltung vom ersten Tag an eine so tolle Zusammenarbeit war.“