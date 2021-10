Diebstahl von zwei hochwertigen E-Bikes im Quedlinburger Word

Quedlinburg/MZ - Am Mittwoch stellte ein 40-jähriger Mann gegen 17.30 Uhr den Diebstahl seines E-Bikes fest. Dieser hatte es am 23. Oktober in einen verschlossenen Schuppen an seiner Wohnanschrift abgestellt. Unbekannte Täter betraten das Grundstück des Mehrfamilienhauses in der Word in Quedlinburg und entwendeten zielgerichtet das E-Bike. Bei dem E-Bike handelt es sich um ein Fahrrad des Herstellers Morris Sub Wave in der Farbe Grün. Das Rad hat einen Wert von über 3.000 Euro.

Weiterhin wurde ein weiteres E-Bike von einem anderen Anwohner aus einem Schuppen in der Word in Quedlinburg entwendet. Dabei handelt es sich um ein schwarzes E-Bike der Marke Scott. Dieses war allerdings nicht fahrbereit, da der Akku fehlte. Auch dieses E-Bike hatte einen Wert von 3.000 Euro.

Die Polizei sucht dringend Zeugen, die Angaben zur Tat, zu den Tätern oder zum Verbleib des Fahrrades sagen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer: 03941/ 674 293 entgegen.