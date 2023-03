Quedlinburg/MZ - Weniger Regen als in Quedlinburg ist 2022 nirgendwo in Deutschland gefallen. Mit nicht einmal 322 Millimetern Niederschlag im Jahr war die Welterbestadt bundesweit der trockenste Ort, gab der Deutsche Wetterdienst auf seiner Klima-Pressekonferenz 2023 bekannt. Damit sticht die Harz-Kommune sogar unter den Regen-Schlusslichtern der jüngeren Vergangenheit hervor.

Der trockenste Ort 2021 – Oschersleben in der Börde – brachte es nach DWD-Angaben immerhin auf eine jährliche Niederschlagshöhe von 417,4 Millimetern. 2020 war Bingen-Gaulsheim (Rheinland-Pfalz) mit 348,5 Millimetern regenärmster Ort, 2019 Erfurt-Weimar mit 351,1 Millimetern. Grundsätzlich gehörten „Sachsen-Anhalt sowie Teile von Thüringen und Brandenburg zu den trockensten Regionen Deutschlands“, antwortet Wetterdienst-Mitarbeiter Karsten Friedrich auf MZ-Anfrage.

Die Niederschlagsmengen in Quedlinburg seien insgesamt zwar „als gering einzuschätzen“. Doch die Stadt gehöre nicht immer zu den regenärmsten Stationen: 2021 hat der DWD hier 517,1 Millimeter Regen gemessen, 2020 416,8 und 2019 412,6.

Lage im Regenschatten des Harzes

Dabei spiele die Lage im Regenschatten des Harzes, „aber auch die zunehmende Kontinentalität“ eine Rolle. So bezeichnen Meteorologen trockeneres Klima bei steigender Entfernung zum Meer. Das spiegelt sich auch in der Umgebung wider: So beobachtete der DWD 2022 in der rund 20 Kilometer entfernten Station Hecklingen-Groß Börnecke (Salzlandkreis) mit 327,6 Millimetern nur wenig mehr Regen als in Quedlinburg.

Die Welterbestadt falle zudem als Ort mit geringer Bewölkung auf: Der Wetterdienst registrierte vergangenes Jahr 2.144,6 Sonnenstunden an seiner Station im Nordwesten des Zentrums. „Im Mittel schien in Deutschland die Sonne 2.024 Stunden“, erläutert Karsten Friedrich.