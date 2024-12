Nordpol? Weit gefehlt! Der Weihnachtsmann wohnt in einem kleinen Harzdorf. Er verrät, wie er seine Berufung entdeckt hat, womit er eigentlich sein Geld verdient und was er seinen eigenen Kindern erzählt, wenn er anderen Jungen und Mädchen Geschenke bringt.

Der Weihnachtsmann aus dem Harz lüftet all seine Geheimnisse

Halberstadt. - Wie alt ist der Weihnachtsmann? Hat er Kinder? Und womit verdient er seinen Lebensunterhalt? In einem exklusiven Interview verrät der Gabenbringer nun seine Geheimnisse. Gleich vorneweg: Er wohnt gar nicht am fernen Nordpol. Zuhause ist er vielmehr am Rande des Harzes, im kleinen Dörfchen Aspenstedt.