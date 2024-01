Im Auftrag des Landkreises Harz wird derzeit die Bosseschule in Quedlinburg für über sieben Millionen Euro saniert. Wie der Stand der Arbeiten in dem denkmalgeschützten Gebäude ist.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Quedlinburg/MZ. - Die Decken sind abgehängt, die Wände neu verputzt und farbig gestaltet, neue Fußbodenbeläge sind verlegt, Heizkörper wie Lampen montiert, die historischen Türfassungen aufgearbeitet. Die 24 Klassenräume in den drei Hauptgeschossen vom Erd- bis zum zweiten Obergeschoss in der Bosseschule in Quedlinburg sind so gut wie fertig, in den Fachkabinetten bereits die Schwenkarme installiert, über die die Schülertische etwa mit Strom versorgt werden. Es fehlen nur noch Restarbeiten wie der Einbau der aufgearbeiteten historischen Türen.