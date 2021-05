Comeback des Jahres - Werbung mit Plakaten

Quedlinburg/MZ - Oft tauchen sie über Nacht auf und transportieren mehr oder weniger griffige Slogans. Auch in Quedlinburg sind sie wieder allgegenwärtig: die Plakate der Parteien und Kandidaten zur Landtagswahl. Seit Ende April sind im Quedlinburger Stadtbild wieder altbekannte oder neue Gesichter zu sehen. Schon lange umstritten und oft als oberflächlich kritisiert, erlebt das Wahlplakat in der Corona-Zeit eine Art Comeback. Vor der Landtagswahl am 6. Juni legen die großen Parteien – so scheint es – mehr Gewicht als sonst auf ihre Plakatbotschaften.

Kompensieren die Parteien eventuell die fehlenden Wahlkampfveranstaltungen während Corona mit mehr Wahlwerbung?

So viel schon vorab: Dem ist nicht so. „Keine Partei hat das ihr zugestandene Erlaubniskontingent ausgeschöpft“, sagt Julia Krapiec von der Stadt Quedlinburg. Laut Runderlass des Landes Sachsen-Anhalt dürfen Parteien frühestens sechs Wochen vor der Wahl mit dem Plakatieren im öffentlichen Raum beginnen. Spätestens zehn Tage nach dem Wahltermin müssen Plakate und Aufsteller wieder aufgeräumt sein, heißt es von der Pressestelle im Rathaus weiter.

Trotz Digitalisierung und Corona-Beschränkungen sind analoge Wahlplakate weiterhin beliebt: Die meisten Kandidaten setzen fest auf die plakativen Klassiker – allerdings in moderner Variante. Angesagt sind digital bedruckte Hohlkammerplakate aus Plastik. Sie sind leicht, flexibel und kostengünstig. Auf die setzt auch die SPD in ihrem Wahlkampf. Wie Martin Krems-Möbbeck von der SPD sagt, lege man jedoch Wert darauf, dass die Plakate zu mindestens 50 Prozent aus recyceltem Material hergestellt seien.

Wie der SPD-Sprecher zugibt, wolle die Partei mit möglichst vielen Plakaten fehlende Wahlstände kompensieren. „Wir können es aber leider nicht“, erklärt Krems-Möbbeck. Das ließe das Budget bei diesem Wahlkampf nicht zu. Deshalb habe die Partei nur halb so viele Großflächenplakate im Einsatz wie bei der vergangenen Landtagswahl.

Die Linke: „Im Landkreis Harz haben wir 17 Großflächen im Einsatz“

Die Anzahl der Plakate, die die Partei Die Linke im Rahmen der Landtagswahl einsetzt, unterscheide sich nur geringfügig zu vorangegangenen Wahlen, wie Pressesprecher Alexander Sorge mitteilt. Es wurden aufgrund der pandemischen Lagen nicht mehr Wahlplakate zum Einsatz gebracht. Dabei habe man geringfügig zugunsten von Großflächen auf kleinere Plakate verzichtet. „Im Landkreis Harz haben wir 17 Großflächen im Einsatz“, so Sorge weiter. Das klassische Wahlplakat gehöre nach wie vor zu den Medien mit hoher Wahrnehmung und Reichweite im öffentlichen Raum. Weil auch der Umweltaspekt sehr ernst genommen werde, würden ausschließlich recycelbare Plakate eingesetzt.

Die Grünen: Für Papp-Plakate entschieden

Auch die Grünen setzen bei ihrem Wahlkampf auf Altbewährtes. „Plakate sind von zentraler Bedeutung für unseren Wahlkampf, da sie alle Menschen erreichen und an die Landtagswahl erinnern“, sagt auch Grünen-Kandidatin Susan Sziborra-Seidlitz. Mit insgesamt zwölf Großflächenplakaten, davon zwei in Quedlinburg sowie je eines in Harzgerode und Thale, habe man deutlich mehr im Einsatz, als noch 2016. Die Partei hat sich dabei für einen Hersteller von Papp-Plakaten entschieden. „Das ist ökologischer und stabiler sind sie auch“, so die Grünen-Politikerin. Sie setzt zusätzlich auf mehr digitalen Wahlkampf wie beispielsweise Live-Formate in sozialen Netzwerken. Allerdings würden die Menschen Wahlen hauptsächlich über Plakate wahrnehmen. Das habe eine Umfrage der Partei zum Wahlkampf in Bayern gezeigt.

Die CDU: Mehr Großflächenplakate

Im Gegensatz zu den vorhergehenden Landtagswahlen hat die CDU ihre Plakatierungsstrategie geändert. „Die Anzahl der Großflächenplakate, auf denen wir unsere zentralen Werbebotschaften grafisch darstellen, haben wir erhöht“, sagt Tanja Andrys.

„Uns war klar, dass durch die Corona-Pandemie der Briefwähleranteil beträchtlich steigen könnte und Wahlveranstaltungen mit vielen Menschen und Infostände in den Städten und Gemeinden kaum möglich sein werden“, so die CDU-Sprecherin weiter. Als Konsequenz habe man die Social-Media-Aktivitäten deutlich ausgebaut und gesteigert. Das persönliche und individuelle Gespräch mit den Bürgern könne dadurch nicht ersetzt werden und sei laut Andrys immer noch die wichtigste Form der politischen Kommunikation. Der analoge Wahlkampf wird wichtig bleiben, so Andrys.

Die AfD: Plakate werden nicht gleichzeitig aufgehängt

Die AfD hat rund 3.000 kleine Wahlplakate für den Harz eingeplant. Die Plakate werden nicht alle gleichzeitig aufgehängt. „Da ist natürlich eine gewisse Zerstörung bereits miteingeplant“, erklärt Arno Bausemer. Man wolle sicherstellen, dass beschädigte oder beschmierte Plakate auch schnellstmöglich ausgetauscht werden können, so der Wahlkoordinator vom Landesverband. Viele Kommunen hätten zudem auch eigene Vorgaben, wie und wo die Werbung angebracht werde. Soziale Medien würden für die Partei eine ohnehin große Rolle spielen. Im Wahlkampf setze man verstärkt vor allem im sozialen Netzwerk Facebook auf digitale Kommunikation.

Der Fachmann: Wirkung der Plakate ist eingeschränkt - wegen Corona-Regeln

„Wenn eine Pandemie samt Social Distancing auf mangelnde Kreativität und keine ausgeprägte digitale Kompetenz trifft, erleben die klassischsten Medien - wie eben Wahlplakate - eine Renaissance“, erklärt Roger Stöcker von der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. Zwar sei auch die Wirkung von Plakaten in der Corona-Krise eingeschränkt, weil deutlich weniger Menschen auf den Straßen unterwegs seien, so der Magdeburger Politikwissenschaftler. Aber der direkte Kontakt mit den Wählern, etwa an Infoständen, bei Kundgebungen oder an der Haustür, entfalle ja am Ende vielleicht vollständig. „Meiner Meinung nach werden die sozialen Medien im Wahlkampf zu wenig genutzt. Wenn man mal schaut, was in den USA so alles über Twitter, Facebook und Instagram kommuniziert wird, sind hier viele Akteure noch im digitalen Niemandsland“, so Stöcker. (mz)