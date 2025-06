Kinofilm „Tanz der Titanen“ Cate Blanchett in Dankerode? Warum ein Ort im Harz den Filmstar einladen will

In der hochbesetzten Politsatire „Tanz der Titanen“, die im Mai in die Kinos gekommen ist, läuft ein G7-Gipfel aus dem Ruder. Der findet in einem fiktiven Ort namens Dankerode statt. Das echte Dankerode liegt im Harz. Was Ortsbürgermeister und Bürgermeister zu der Namensdopplung sagen.