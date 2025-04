"Car-Freitag" an Rappbodetalsperre Sperrung nicht ausgeschlossen! Polizei wappnet sich für Treffen der Tuning-Szene an der "Soundröhre"

Die Tuning-Szene wird wieder am "Car-Freitag" am Tunnel unter der Rappbodetalsperre erwartet. Die Polizei will an der "Soundröhre" verstärkt kontrollieren. In Blankenburg will man indes ein neues Tuning-Event etablieren.