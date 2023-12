Busfahrten werden teurer - was die Gründe sind

Landkreis Harz/MZ. - Wer im Landkreis Harz mit dem Bus unterwegs ist, wird mit Beginn des kommenden Jahres für die Tickets tiefer in die Tasche greifen müssen. Christian Fischer, Geschäftsführer der Harzer Verkehrsbetriebe (HVB), kündigte an, dass die Fahrpreise ab dem 1. Januar um durchschnittlich 7,8 Prozent teurer werden. Gestiegene Kosten im Allgemeinen, beziehungsweise die erhöhten Kosten für Energie und Personal im Speziellen nennt Christian Fischer in einer Pressemitteilung als Ursache für die Preisanpassung.