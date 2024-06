Das Museum Lyonel Feininger gestaltet in Zusammenarbeit mit dem Parktheater Edelbruch Berlin einen Theaterabend über das Künstlerpaar Feininger.

Aus Berlin in den Harz

Quedlinburg/MZ. - Die Heimat verlassen, Abschied nehmen und vieles zurücklassen: In dieser Ausnahmesituation befinden sich Julia und Lyonel Feininger im Jahr 1937. Zum Abschluss des diesjährigen Quedlinburger Bücherfrühlings lädt das Museum Lyonel Feininger in Kooperation mit dem Parktheater Edelbruch aus Berlin zu einem Theaterabend über das Künstlerpaar ein. „Findejahre“, zu sehen am Samstag, 15. Juni, bringt ein Stück Kunstgeschichte auf die Bühne.