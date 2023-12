Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Quedlinburg/MZ. - Kinder – und alle anderen – können bald mit der „Brockenbande“ auch in Quedlinburg, Halberstadt, Wernigerode und der Stadt Oberharz am Brocken auf Entdeckungsreise gehen. Sachsen-Anhalts Tourismusstaatssekretärin Stefanie Pötzsch hat am Donnerstag in Quedlinburg einen Förderbescheid über knapp 150.000 Euro an die Geschäftsführerin des Harzer Tourismusverbandes, Carola Schmidt, übergeben, Geld, mit dem auch die neuen touristischen Angebote für Familien gemeinsam mit Partnern vor Ort entwickelt werden.