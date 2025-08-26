weather gewitter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. Brockenwirt wirft hin: Wie geht es für Hotel und Restaurant auf Harzgipfel weiter?

Beliebtes Ausflugsziel in Sachsen-Anhalt Brockenwirt wirft hin: Wie geht es für Hotel und Restaurant auf Harzgipfel weiter?

Der Landkreis Harz hat als neuer Eigentümer große Pläne für den Brocken. Doch nun kündigt der Brockenwirt seinen Rückzug als Betreiber des Hotels auf dem Gipfel an. Warum er diesen Schritt geht und welche Folgen das für Touristen hat.

Von Dennis Lotzmann Aktualisiert: 28.08.2025, 16:49
Der Landkreis Harz ist seit wenigen Tagen Eigentümer des Brockenhotels sowie diverser Nebengebäude und hat damit große Pläne.
Der Landkreis Harz ist seit wenigen Tagen Eigentümer des Brockenhotels sowie diverser Nebengebäude und hat damit große Pläne. Archivfoto: picture alliance/dpa

Schierke/Halberstadt. - Knall auf dem Brocken: Brockenwirt Daniel Steinhoff hat angekündigt, sein Engagement im Brockenhotel beenden zu wollen. Die Gründe, so der 54-jährige Gastronom, seien vielschichtig.