Beliebtes Ausflugsziel in Sachsen-Anhalt Brockenwirt wirft hin: Wie geht es für Hotel und Restaurant auf Harzgipfel weiter?

Der Landkreis Harz hat als neuer Eigentümer große Pläne für den Brocken. Doch nun kündigt der Brockenwirt seinen Rückzug als Betreiber des Hotels auf dem Gipfel an. Warum er diesen Schritt geht und welche Folgen das für Touristen hat.