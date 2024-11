Feuerwehr im Einsatz in der Harz-Stadt: In einem Fachwerkhaus in der Altstadt von Quedlinburg brannte es.

Dichter Rauch in Altstadt von Quedlinburg: Brand in altem Fachwerkhaus im Neuen Weg

Quedlinburg. - Bereits am frühen Freitagnachmittag standen Möbel in einem alten Fachwerkhaus im Neuen Weg in der Quedlinburger Altstadt in Flammen, wie die Polizei meldet.

Demnach zündeten bislang Unbekannte gegen 14 Uhr Sperrmüll im Flur des leerstehenden Hauses an, das neben einem Pflegeheim liegt. Kurze Zeit später hatte sich bereits überall im Gebäude starker Rauch ausgebreitet, heißt es. Nach Schätzungen der Polizei sei bei dem Brand ein Schaden in Höhe von Tausenden Euro entstanden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung und bittet Zeugen, die etwas zur Tat oder den Tätern sagen können, sich unter der Rufnummer 03941/674293 bei den Beamten zu melden.