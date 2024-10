Der "Harzdöner" in Badersleben ist einem Brand zum Opfer gefallen. Von dem Imbiss ist nicht mehr viel übrig.

"Harzdöner" in Badersleben abgebrannt: Brand eines Imbiss beschäftigt Polizei

Der "Harzdöner"-Imbiss in Badersleben ist komplett ausgebrannt.

Badersleben. - Ein Imbiss "Harzdöner" ist am frühen Donnerstagmorgen gegen 1 Uhr in der Bergstraße in Badersleben abgebrannt, wie die Polizei meldet.

Demnach wurde der Container-Imbiss bei dem Feuer vollständig zerstört. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 25 Brandschützern vor Ort. Bis 3 Uhr waren die Flammen gelöscht.

Die Polizei schätzt den bei dem Brand entstandenen Schaden auf 50.000 Euro. Ermittlungen zur Brandursache wurden eingeleitet.