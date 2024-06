Drei 19-jährige Wildcamper folgten Instagram-Empfehlungen und sind am Blauen See im Harz aufgegriffen worden. Auf sie kommt nun ein Verfahren zu.

Blauer See im Harz

Der Blaue See im Harz gilt als beliebtes Fotomotiv bei Instagram, ist aber für Camper verboten.

Wernigerode/DUR. - Zu einem bösen Erwachen ist es am Donnerstagabend für drei 19 Jahre alte Wildcamper am Blauen See im Harz gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach waren die Heranwachsenden gegen 18 Uhr von den Beamten bemerkt worden. Zuvor waren sie durch soziale Medien auf den See aufmerksam geworden und hatten beschlossen, dort zu zelten - nicht ahnend, dass dies eine Geldbuße von bis zu 25.000 Euro nach sich ziehen kann.

Durch die Polizeibeamten wurden sie darauf aufmerksam gemacht, dass das Wildcampen nach dem Landeswaldgesetz Sachsen-Anhalt verboten ist, heißt es. Die Camper erhielten einen Platzverweis. Gegen sie werde ermittelt.