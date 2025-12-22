In Quedlinburg ist ein Autofahrer kontrolliert worden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass dieser total betrunken war und keinen Führerschein besitzt.

Quedlinburg/MZ. - Ein betrunkener Autofahrer hat sich bei einer Polizeikontrolle in Quedlinburg aggressiv verhalten, einen Beamten angegriffen und dabei leicht verletzt, teilt die Polizei mit.

Angaben zufolge war der 49 Jahre alte Mann am Freitag gegen 18.45 Uhr im Harzweg in Quedlinburg von der Polizei kontrolliert worden. Bereits während der Kontrolle habe er sich aggressiv gegenüber den Beamten gezeigt.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest hat laut Polizei einen Wert von 1,18 Promille ergeben. Zudem habe sich herausgestellt, dass der Mann ohne gültigen Führerschein unterwegs war.

Betrunkener Autofahrer versucht in Quedlinburg Polizisten zu schlagen

Da der Beschuldigte nach Angaben der Polizei wegen Gewaltdelikten polizeilich bekannt gewesen sei, sollte er vor dem Transport in ein Krankenhaus zur Entnahme einer Blutprobe nach gefährlichen Gegenständen oder Waffen durchsucht werden.

Dabei habe der Mann versucht, einen Polizeibeamten zu schlagen, und erheblichen Widerstand geleistet. Ein Beamter sei dabei leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die Blutprobenentnahme sei dennoch vorgenommen worden, so die Polizei weiter.

Gegen den 49-Jährigen seien mehrere Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet worden.