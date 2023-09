Ein Mercedes Sprinter ist in Benneckenstein im Harz in einen Zug der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) gefahren. Der 27 Jahre alte Transporter-Fahrer wurde dabei verletzt.

Benneckenstein (vs) - Zu einer Kollision eines Mercedes-Transporters mit einem Wagen der Harzer Schmalspurbahn (HSB) ist es am Mittwochmorgen in Benneckenstein im Harz gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach fuhr der 27 Jahre alte Sprinter-Fahrer zunächst über einen unbeschrankten Bahnübergang in der Straße An den Lehmkuhlen in Benneckenstein. Dabei soll er gegen 10 Uhr den Zug übersehen haben, der zu diesem Zeitpunkt in Richtung Nordhausen unterwegs war und stieß offenbar mit ihm zusammen.

Lesen Sie auch: Hintergründe, Nachrichten und Informationen zum 1. FC Magdeburg auf unserem FCM-Portal "Magdeburg Blau-Weiß"

Durch den Zusammenprall habe sich der 27-Jährige leicht verletzt, so die Beamten weiter. Am Mercedes Sprinter entstand allem Anschein nach wirtschaftlicher Totalschaden.