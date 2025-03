In der Innenstadt von Quedlinburg gibt es jetzt eine plötzliche Straßensperrung. Warum hier eine Baustelle eingerichtet wurde und worauf sich Autofahrer gefasst machen müssen.

Sperrung in Quedlinburgs Innenstadt überrascht Autofahrer: Wie lange dort gebaut wird

Plötzliche Sperrung: In der Innenstadt von Quedlinburg gibt es jetzt eine überraschende Baustelle.

Quedlinburg/MZ. - Autofahrer, die am Dienstagmorgen, 4. März, vom Carl-Ritter-Platz in die Hohe Straße in Quedlinburg einbiegen wollten, sind dabei von einem Sackgassenschild überrascht worden: Wenige Meter weiter war die Hohe Straße gesperrt, ein Bagger bei der Arbeit.