Die Chefin des Lyonel-Feininger-Museums kündigt an, sie will es knallen lassen. Die neue Ausstellung "Feininger plus" auf dem Quedlinburger Schlossberg soll für Diskussionen sorgen.

Museumsdirektorin Adina Christine Rösch erläutert ein Lübeck-Ölbild in der neuen Schau „Feininger plus“ auf dem Schlossberg in Quedlinburg.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Quedlinburg/MZ - Violett und Orange – die Wandgestaltung in der Sonderausstellung „Feininger plus – Ein ganzes Haus voller Lyonel-Feininger-Werke“ umschreiben die ersten Besucher der am Samstag eröffneten Exposition in Quedlinburg als „durchaus mutig“. Die Premierenrunde zeigt, die Direktorin des Museums Lyonel Feininger auf dem Schlossberg, Adina Rösch, macht ernst. „Ich will es knallen lassen und eine neue Handschrift ins Haus bringen“.