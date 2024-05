Eine Vollsperrung ist für die Zeit ab Montag, 3. Juni, auf der B242 im Harz geplant. Wir haben zusammengetragen, was Autofahrer dann wissen sollten.

Bauarbeiten in Tanne

Bauarbeiten gibt es ab Monatg, 3. Juni, in Tanne im Harz auf der B242.

Tanne/DUR. - Zu einer Sperrung eines Abschnitts der B242 in Richtung Trautenstein soll es ab Montag, 3. Juni, in Tanne im Harz kommen. Dies teilt das Infrastrukturministerium mit.

Demnach sollen dann die Arbeiten an der Brücke über die Warme Bode beginnen. Bei gutem Wetter könnten die Arbeiten bereits am Freitag, 7. Juni, abgeschlossen sein, stellt ein Sprecher in Aussicht. Bis dahin müsse die Bundesstraße zwischen den Abzweigen der L98 nach Königshütte und der L97 nach Benneckenstein voll gesperrt werden.

Die Umleitung soll ab Trautenstein den Verkehr über die L97 bis Benneckenstein und weiter über die L98 nach Tanne lenken.