Aktuell erfolgen im Bereich des Freizeit-, Sport- und Erholungsareals mit den neuen Angeboten Sportpark und Camping in Quedlinburg im Harz Bauarbeiten. In wenigen Wochen soll es hier einen Rollenwechsel geben.

Winterliche Ruhe an den Becken – aber die Arbeiten auf der Fläche des Freizeit-, Sport- und Erholungsareals in Quedlinburg gehen weiter.

Quedlinburg/MZ. - Im Servicegebäude des künftigen „Lehof Caravan und Camping“ in Quedlinburg laufen letzte Innenausbauarbeiten im Bereich der Dusch- und WC-Anlagen, und auch in den Gebäuden am und im Klietz-Sportpark gibt es noch die eine oder andere Restarbeit. Der Termin, an dem die Firmen ihre Arbeiten beendet haben müssen, steht fest. Denn in gut vier Wochen wird sich auf dem Gelände zwischen Lindenstraße und Am Mühlengraben grundsätzlich etwas ändern.