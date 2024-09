Mit Rollstuhl, Rollator oder Kinderwagen im Welterbe unterwegs: Auf einem Rundgang in Quedlinburg werden mögliche Hindernisse aufgespürt. Aber dabei bleibt es nicht.

Wenn Fußwege zu schmal sind, wird, wie hier in der Goldgasse, die Fahrbahn genutzt. Doch auch da gibt es Hindernisse .

Quedlinburg/MZ. - Was wird zum Hindernis, wenn Menschen mit Kinderwagen, Rollator, Rollstuhl oder mit Sehbeeinträchtigung in der historischen Innenstadt von Quedlinburg unterwegs sind? Das steht am Donnerstag bei einem Rundgang im Mittelpunkt.