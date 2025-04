Für Antiquitäten-Fans entsteht in Wernigerode gerade eine neue Anlaufstelle: Friedrich Häusser, bekannt aus der TV-Show „Bares für Rares“ eröffnet ein neues Geschäft in der Harz-Stadt. Wie oft er selbst in dem Laden anzutreffen sein wird und welche Dachbodenschätze bei seinen Kunden derzeit besonders gefragt sind.

Wernigerode. - Die Urlauber, die durch Wernigerode schlendern, ahnen nicht, dass ein Promi ganz in ihrer Nähe ist. In einem Innenstadt-Geschäft trifft Friedrich Häusser die letzten Vorbereitungen für eine Eröffnung. Der „Bares für Rares“- Händler bietet nun auch in der Harzstadt Antiquitäten an.