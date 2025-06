Die Stadt Ballenstedt will öffentliche Ladepunkte errichten. Wo sie entstehen sollen und wann die ersten Autos dort aufgeladen werden können.

Auch Ballenstedt will künftig Ladesäulen für E-Autos anbieten, Stellplätze sind gefunden.

Ballenstedt/MZ. - Mehr als 280 öffentliche Ladepunkte für E-Autos gibt es derzeit im Landkreis Harz. Nach Angaben der Bundesnetzagentur die zweithöchste Zahl in Sachsen-Anhalt, mehr gibt es nur in der Landeshauptstadt. Zu den Kommunen im Land, die bis jetzt allerdings noch auf keiner Ladesäulenkarte auftauchen, gehört Ballenstedt. Aber: „Jetzt sieht es so aus, dass wir auf dem Weg sind“, sagt Bürgermeister Michael Knoppik.