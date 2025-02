Viele Städte schmücken vor allem in der Weihnachtszeit Bäume mit Lichterketten. Ballenstedt geht einen Schritt weiter.

Die Kastanien tragen mitwachsende Lichterketten, die nicht nur in der Weihnachtszeit leuchten.

Ballenstedt/MZ. - Ist in Ballenstedt noch Weihnachten? Ein abendlicher Blick vom Schlossplatz auf die Allee lässt das vermuten, denn die ersten beiden Bäume am oberen Ende der von Kastanien gesäumten Straße sind mit leuchtenden Lichterketten bestückt. Und: Nein, der Bauhof hat nicht vergessen, sie abzunehmen.

Mit Lichterketten geschmückte Bäume sorgen vor allem in der Weihnachtszeit für eine schöne Stimmung und erhellen das Stadtbild in der dunklen Jahreszeit noch zusätzlich. Doch schon wenige Wochen nach dem Fest ist der Schmuck dann wieder verschwunden. Aber nicht in Ballenstedt.

Beleuchtete Allee in Ballenstedt: Lichterketten wachsen mit

Denn hier soll diese Art der Baumbeleuchtung dauerhaft eingerichtet werden, sagt Bauamtsleiter Wilfried Dette auf Nachfrage der Redaktion und erklärt, dass es sich dabei um „mitwachsende“ Lichterketten handelt. Die sind so konstruiert, dass sie bei länger werdenden Ästen und Zweigen zusätzliches Kabel freigeben und der Baum ungehindert wachsen kann und gleichzeitig die Baumbeleuchtung nicht beschädigt wird.

Die Lichterketten sind an die Straßenbeleuchtung angeschlossen und leuchten immer dann, wenn auch die Straßenlaternen eingeschaltet sind. Vorgesehen ist, jeweils die Bäume an den Einmündungen in die Allee mit solchen Lichterketten auszustatten. „Aber das ist auch eine Kostenfrage“, macht der Bauamtsleiter deutlich.

Weitere Bäume in Ballenstedter Allee sollen beleuchtet werden

„Wir wollen uns eigentlich von den einfachen Ketten, die wir von Baum zu Baum gehängt haben, verabschieden und wollten das attraktiver machen. Aber wegen der Kosten - und diese Weihnachtsbeleuchtung ist eben sehr, sehr teuer - hat es bisher nur für diese Bäume gereicht, die im Moment illuminiert sind.“

Wann weitere Bäume damit ausgestattet werden können, ist derzeit unklar. Die Stadt befindet sich in der vorläufigen Haushaltsführung - das bedeutet, dass sie Geld nur für Pflichtaufgaben sowie bereits begonnene Maßnahmen ausgeben und neue Investitionen nur dann vornehmen darf, wenn sie unabweisbar sind. Wilfried Dette sagt: „Da wird es wohl auch in diesem Jahr nichts werden, dass noch Bäume nachgerüstet werden können.“