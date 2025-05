Vor fünf Jahren war der Bahnhof in Ballenstedt noch eine Ruine, heute ist er wieder ein beliebter Treffpunkt. Um solche Objekte dreht sich der diesjährige Wettbewerb „Stadtumbau Award Sachsen-Anhalt 2025“. Das Motto könnte nicht passender sein, fanden die Eigentümer Edward Vernhout und Ingrid Lukens. Was sie schon geschafft und warum immer noch gebaut wird.

Ballenstedt/MZ. - Wenn Edward Vernhout Videocalls im Homeoffice in seiner Wahlheimat Ballenstedt macht, ist die Neugierde beim Gegenüber schnell geweckt. Das liegt am Hintergrund; es ist kein virtueller, sondern ein realer. „Ganz oft fragen mich die Leute, wo ich sitze“, erzählt er. Und die Antwort ist für die Fragesteller oft so einfach wie verblüffend: hinter dem alten Fahrkartenschalter. In seinem Schlossbahnhof. Dort hat er sich ein Büro eingerichtet.