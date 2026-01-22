Eil
Standesamt verrät Favoriten Von Städten bis zum Promi-Kind: Diese Baby-Namen sind bei Eltern im Harz beliebt
Jetzt stehen sie fest: die beliebtesten Baby‑Namen des Jahres 2025 im Landkreis Harz. Auffällig ist, dass Sophia, die bundesweite Siegerin, in der Region kaum eine Rolle spielt. Wer ist stattdessen auf Platz eins – und wovon ließen sich die Eltern inspirieren?
Aktualisiert: 22.01.2026, 10:59
Landkreis Harz. - Sophia und Noah sind laut dem Vornamen-Experten Knud Bielefeld deutschlandweit die beliebtesten Baby-Namen des Jahres 2025. Doch wie sieht das im Landkreis Harz aus? Folgen Eltern zwischen Huy und Harzgerode, Ilsenburg und Falkenstein dem Trend?