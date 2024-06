Einsatzkräfte werden auf ein Grundstück in Quedlinburg gerufen. Dort brennt das Auto eines 72-Jährigen. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus.

Auto in Quedlinburg brennt - Polizei sucht Täter

Quedlinburg/dpa - Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag ein auf einem Grundstück in Quedlinburg geparktes Auto angezündet. Das Auto des 72 Jahre alten Besitzers brannte völlig aus, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Durch die Hitzeentwicklung sei auch ein daneben parkendes Fahrzeug stark beschädigt worden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 30.000 Euro.

Den Angaben zufolge wurden bei der Tat im Landkreis Harz drei Männer beobachtet. Die Polizei sucht nach Zeugen.