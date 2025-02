Holger Becksmann aus Meisdorf liebt Spielzeug. Einen Teil seiner Sammlung zeigt er jetzt in einer Sonderschau im Stadtmuseum Ballenstedt. Daneben präsentiert das Museum Bilder aus seinem Fundus, die zum Teil erstmals ausgestellt werden.

Ausstellung in Ballenstedt weckt Kindheitserinnerungen

Ballenstedt/MZ. - Vor dem Schaufenster des Spielzeugladens in Ballenstedt ist Holger Becksmann als Kind gern stehengeblieben: Was gab es da alles zu sehen! Auch heute noch, als Vater von zwei erwachsenen Söhnen, hat er die Leidenschaft für Spielzeug nicht verloren. Ganz im Gegenteil: Becksmann sammelt. Er trägt Spielzeug aus der DDR zusammen, zwei Drittel seiner Sammlung sind derzeit in einer Sonderausstellung im Stadtmuseum Ballenstedt zu sehen.