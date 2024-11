Von Andacht bis Konzert: Zur bundesweit stattfindenden Ökumenischen Friedensdekade wird auch in Quedlinburg im Harz zu Veranstaltungen eingeladen. Darunter ist auch eine Premiere.

Ausrufezeichen für Frieden: Diese Premiere gibt es in Quedlinburg

Eingeladen wird auch in diesem Jahr zu Gottesdiensten und zum gemeinsamen Singen von Friedensliedern.

Quedlinburg/MZ. - Sie möchte mit Veranstaltungen täglich ein Ausrufezeichen für den Frieden in unserem Land und in unserer Welt setzen: die Ökumenische Friedensdekade. In Quedlinburg geschieht das auch mit einer Premiere.