Neue Daten aus dem Harzkreis zeigen ein deutliches Bild: Die Lücke zwischen gesuchten Fachkräften und den Qualifikationen der Arbeitslosen wird immer größer. Gleichzeitig droht der Region ein Bevölkerungsrückgang. Wie die Arbeitsagentur gegensteuern will.

Arbeitsmarkt im Harz unter Druck: Arbeitsagentur warnt vor drastischem Fachkräftemangel bis 2040

Anja Huth und Jean Lehmann leiten die Geschicke der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt West und haben das Geschehen auf dem Arbeitsmarkt im Harzkreis im Blick.

Halberstadt. - „Es sind gleich mehrere Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und jede für sich hat es in sich“, sagt Anja Huth. Die Chefin der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt West blickt dabei nicht nur auf ihre Behörde. „Wir alle sind gefragt.“