In einem Mehrfamilienhaus in Quedlinburg brannte ein Keller, die Bewohner mussten das Haus verlassen. Sie kamen in einer Sporthalle unter.

Quedlinburg - Der Keller eines Mehrfamilienhauses hat am frühen Samstagmorgen in der Straße An der Bode in Quedlinburg im Harz gebrannt, wie die Polizei meldet.

Feuerwehrleute evakuierten kurz vor 1 Uhr das Gebäude, 19 Bewohnerinnen und Bewohner kamen in einer Sporthalle in der Blankenburger Straße unter. Alle Bewohner seien unverletzt geblieben, heißt es.

Was genau das Feuer auslöste, war zunächst nicht klar. Die Polizei ermittele dazu, so die Beamten weiter. Den Schaden schätzen die Ermittler auf 20.000 Euro.

Die Feuerwehr war mit 53 Einsatzkräften vor Ort.