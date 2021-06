Am Osterteich in Gernrode geht’s los.

Gernrode - Vor wenigen Tagen hängen noch Regenwolken über dem Waldbad Osterteich bei Gernrode, ein einzelner Schwimmer mit Badekappe zieht seine Bahnen im kalten Wasser, und nur vereinzelt sind Spaziergänger mit Hunden an den Ufern unterwegs. Inzwischen ist das anders: Dank des guten Wetters und gesunkener Inzidenzwerte ist der Osterteich seit dem 1. Juni für den Badebetrieb geöffnet, teilt Katja Cierpinsky, Marketingverantwortliche bei den Stadtwerken Quedlinburg, mit - natürlich unter Einhaltung der behördlichen Auflagen. So würden zur Kontaktnachverfolgung vor Ort, entsprechend der Vorgaben, Namen und Anschriften der Osterteich-Besucher erfasst. Außerdem müssen Badegäste einen Nachweis über eine Impfung, Testung oder Genesung vorlegen.

Angebote werden fortgeführt

„Die ersten Sonnenstrahlen und die sinkenden Inzidenzen bringen endlich wieder etwas Licht ins Dunkel“, freut sich Michael Schmidt über die Saisoneröffnung. Er ist Prokurist der Bäder Quedlinburg GmbH, die den Teich per Vertrag mit der Stadt Quedlinburg betreuen, und inspizierte kurz vor dem Start die Vorbereitungen auf die Saison. „Mit den Auflagen des Gesundheitsamtes können wir gut leben und freuen uns einfach nur auf eine hoffentlich sonnige und erfolgreiche Saison am Osterteich Gernrode“, fährt er fort.

Aufgrund der Ungewissheit durch das Coronavirus seien in diesem Jahr keine Investitionen geplant worden, so Schmidt. Dafür werde es für Kinder auch in diesem Jahr wieder Aktionen der Stadt Quedlinburg im Ferienpass geben - natürlich nur, wenn es die Ansteckungszahlen zuließen.

Seit dem vergangenen Jahr gibt es eine weitere Attraktion: Eine Stand-Up-Paddelboard-Schule am Teichufer. Der Betreiber wolle auch in diesem Jahr wieder starten, erklärt Katja Cierpinsky. Durch die „Eins zu Eins“-Betreuung könnten Familien, die in einem Haushalt zusammen leben, gemeinsam einen der Paddelkurse besuchen.

Das Kombiticket ist wieder erhältlich

Und noch ein Angebot des vergangenen Jahres wird fortgeführt: Das Kombiticket „Badespaß im Selketal“ ist wieder am HVB-Schalter im Bahnhof Quedlinburg erhältlich. Es berechtigt zu einer Hin- und Rückfahrt mit der Selketalbahn von Quedlinburg bis zur Haltestelle Gernrode Osterteich mit einem Besuch des Badeteichs. Das Ticket gibt es entweder als Gruppenangebot ab 9 Personen, bei dem 6 Euro für Erwachsene und 3,50 Euro für Kinder zwischen sechs und 14 Jahren zu zahlen sind, oder als Familienkarte für 15 Euro für maximal zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder.

„Der kleine See inmitten des Waldes ist schon ein Hingucker“, freut sich Michael Schmidt. Der Osterteich ist auch außerhalb der Saison zugänglich und ein beliebtes Ausflugsziel für Wanderungen oder Spaziergänge. Gebadet werden kann hier das gesamte Jahr über. Während der Sommermonate Juni bis August wird ein Eintrittsgeld erhoben. Dieses beträgt für eine Tageskarte zwei Euro für Erwachsene und einen Euro für Kinder, Kinder bis fünf Jahre erhalten freien Eintritt. Die Gelder werden eingesetzt, um den Bademeister, der – außer bei schlechtem Wetter - an jedem Tag von 10 bis 18 Uhr vor Ort ist, zu bezahlen, für den Toilettenwagen, der über den Sommer aufgestellt wird sowie für die DLRG, die am Wochenende tätig ist, erklärt Katja Cierpinsky.

Wenig Vandalismus, wenig Aufwand bei der Saisonvorbereitung

Da in den vergangenen beiden Jahren weniger Schäden am Spielplatz und den Bademeister- und Umkleidehütten durch Vandalismus verursacht worden seien, habe sich der Aufwand für die Saisonvorbereitung in Grenzen gehalten, so Schmidt. So sei es in Vorjahren zum Beispiel auch schon vorgekommen, dass das Ruderboot der Rettungsschwimmer herrenlos auf dem Wasser trieb.

Mehr Aufwand verursachten dagegen Wildschweine. Denn die kämen aus dem nahe gelegenen Wald und grüben jedes Jahr die Liegewiese um. Diese musste vor dem Saisonstart wiederhergestellt werden, der Boden wurde geglättet und neuer Rasensamen ausgesät, erklärt Michael Schmidt. Bevor es losgehen könne, müssten zuletzt nur der Rasen gemäht, das Volleyballnetz gespannt und die Bojen in den See gesetzt werden. Wie in jedem Jahr soll auch ein WC-Container aufgestellt werden, ebenso wie ein Imbisswagen, an dem Eintritt kassiert und die Badegäste mit Pommes versorgt werden.

Aktuelle Informationen zu den Öffnungszeiten sind im Internet auf der Seite der Stadtwerke Quedlinburg unter https://www.stadtwerke-quedlinburg.de/baeder-gmbh/waldbad-osterteich-gernrode.html erhältlich. (mz)