Ein Unfall zieht am Dienstagvormittag eine Vollsperrung und Stau auf der A36 bei Blankenburg im Harz nach sich.

A36/Blankenburg (vs) - Zu einem Unfall ist es am Dienstagmorgen auf der A36 in der Nähe von Blankenburg im Harz gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach erstreckt sich der Crash über alle Fahrstreifen auf der Autobahn Vienenburg Richtung A14. Genauer soll es zwischen dem Rastplatz Regensteinblick-Süd und Blankenburg-Mitte gekracht haben.

Die Richtungsfahrbahn ist derzeit gesperrt. Es hat sich ein Stau gebildet.