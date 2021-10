69-Jähriger landet hinter Bad Suderode im Straßengraben

Bad Suderode/MZ - Am Mittwoch befuhr ein 69-Jähriger mit einem Pkw VW die Landesstraße 239 aus Richtung Bad Suderode kommend in Richtung Friedrichsbrunn. Gegen 10.50 Uhr kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten sowie ein Verkehrszeichen und kam im angrenzenden Straßengraben zum Stehen. Dabei verletzte sich der Mann, sodass er durch den Rettungsdienst ins Klinikum gebracht wurde. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 69-Jährigen einen Vorwert von 2,61 Promille.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen den Mann ein und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen. Am Fahrzeug, welches abgeschleppt werden musste, entstand Totalschaden.